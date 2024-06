Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli è tornato alla carica di Leonardo Spinazzola della Roma, come riporta Il Mattino.

Il 31enne cursore di fascia è stato scaricato dal club giallorosso e a fine mese sarà svincolato:

“Il Napoli ragiona su un mini contratto a gettone per il giocatore che - se in condizione - sarebbe utilissimo nello scacchiere di Conte. L'ipotesi di accordo è una sorta di un anno più uno con opzione unilaterale (per il club di De Laurentiis). Spinazzola riflette”