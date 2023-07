Il Napoli ha scelto il sostituto di Kim: la trattativa va avanti

Calciomercato Napoli - Addio a un passo per Kim-Min Jae che ha ieri svolto la rima parte di visite mediche col Bayern Monaco, club che nelle prossime ore verserà la clausola rescissoria al Napoli assicurandosi il difensore asiatico protagonista dell’annata scudetto.

Di conseguenza il Napoli dovrà accelerare per sostituire l’ex Fenerbahce e regalare a Rudi Garcia un rinforzo all’altezza. A tal proposito, come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, la decisione è presa: la società ha scelto Max Kilman per sostituirlo e la trattativa va avanti