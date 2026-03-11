Il Napoli ha la 29ª rosa più costosa al mondo! McTominay ha il valore più alto: tutte le stime

Il 537° CIES Football Observatory Weekly Post presenta le 100 squadre al mondo con il più alto valore di trasferimento aggregato dei giocatori posseduti, stimato secondo il nostro modello statistico. Il Chelsea è in testa alla classifica con un totale di 1.732 milioni di euro distribuiti su 54 giocatori, davanti al Manchester City (1.608 milioni di euro, 47 giocatori) e al Real Madrid (1.541 milioni di euro, 36 giocatori).

Il Chelsea è anche la squadra con la migliore distribuzione dei valori tra i giocatori sotto contratto, con il calciatore più quotato, il brasiliano Estêvão, che rappresenta solo il 7,1% del totale. A titolo di confronto, questa percentuale è del 25,3% per il quarto club con il valore aggregato più alto, il Barcellona (1.389 milioni di euro, di cui 352 milioni di euro per Lamine Yamal).

I seguenti club sono al primo posto nelle altre principali regioni o paesi: Paris Saint-Germain per la Francia (6° in classifica dietro l'Arsenal con 1.346 milioni di euro), Bayern Monaco per la Germania (1.000 milioni di euro), Inter per l'Italia (820 milioni di euro), Benfica per il Portogallo (549 milioni di euro), PSV Eindhoven per i Paesi Bassi (400 milioni di euro), Club Bruges per il Belgio (347 milioni di euro), così come Palmeiras per il Brasile e i club extraeuropei (322 milioni di euro).

Di seguito la classifica dei club con il più alto valore di trasferimento aggregato dei giocatori posseduti, con il giocatore più ‘costoso’, la sua percentuale in relazione al valore complessivo dei giocatori posseduti ed il valore medio dei giocatori in rosa:

1'732 €M Chelsea FC (ENG): Estêvão Willian, 123.0 €M, 7%, 32.1 €M 1'608 €M Manchester City (ENG): Erling Haaland, 237.0 €M, 15%, 34.2 €M 1'541 €M Real Madrid (ESP): Kylian Mbappé, 192.4 €M, 13%, 42.8 €M 1'389 €M FC Barcelona (ESP): Lamine Yamal, 351.6 €M, 25%, 37.5 €M 1'348 €M Arsenal FC (ENG): Bukayo Saka, 114.4 €M, 9%, 39.6 €M 1'346 €M Paris St-Germain (FRA): Désiré Doué, 130.8 €M, 10%, 35.4 €M 1'046 €M Liverpool FC (ENG): Florian Wirtz, 130.4 €M, 13%, 25.5 €M 1'000 €M Bayern München (GER): Michael Olise, 141.5 €M, 14%, 21.3 €M 897 €M Tottenham Hotspur (ENG): Xavi Simons, 85.4 €M, 10%, 19.1 €M 829 €M Manchester United (ENG): Benjamin Sesko, 87.3 €M, 11%, 17.6 €M 820 €M FC Inter (ITA): Lautaro Martínez, 101.8 €M, 12%, 20.5 €M 789 €M Newcastle United (ENG): Nick Woltemade, 108.7 €M, 14%, 22.5 €M 786 €M Atlético Madrid (ESP): Julián Álvarez, 118.8 €M, 15%, 19.7 €M 780 €M Juventus FC (ITA): Kenan Yildiz, 132.7 €M, 17%, 16.6 €M 778 €M Brighton & Hove (ENG): Diego Gómez, 75.2 €M, 10%, 16.9 €M 757 €M Aston Villa (ENG): Morgan Rogers, 128.9 €M, 17%, 18.0 €M 666 €M AC Milan (ITA): Strahinja Pavlovi?, 54.2 €M, 8%, 17.5 €M 652 €M Bayer Leverkusen (GER): Jarell Quansah, 70.8 €M, 11%, 17.6 €M 645 €M RB Leipzig (GER): Yan Diomandé, 70.7 €M, 11%, 17.0 €M 643 €M Brentford FC (ENG): Igor Thiago, 68.9 €M, 11%, 17.4 €M 625 €M Eintracht Frankfurt (GER): Jonathan Burkardt, 63.0 €M, 10%, 15.2 €M 615 €M Borussia Dortmund (GER): Maximilian Beier, 67.0 €M, 11%, 19.2 €M 605 €M AFC Bournemouth (ENG): Eli Junior Kroupi, 75.5 €M, 13%, 16.4 €M 560 €M Crystal Palace (ENG): Yéremy Pino, 67.7 €M, 12%, 14.0 €M 558 €M Nottingham Forest (ENG): Elliot Anderson, 60.0 €M, 11%, 14.7 €M 555 €M Villarreal CF (ESP): Renato Veiga, 62.6 €M, 11%, 15.4 €M 549 €M SL Benfica (POR): Vangelis Pavlidis, 59.9 €M, 11%, 14.4 €M 532 €M Atalanta BC (ITA): Charles De Ketelaere, 44.0 €M, 8%, 12.7 €M 522 €M SSC Napoli (ITA): Scott McTominay, 54.0 €M, 10%, 12.1 €M 513 €M FC Porto (POR): Samu Aghehowa, 79.0 €M, 15%, 15.1 €M

Secondo l’osservatorio calcistico del CIES, l’intera rosa del Napoli al mondo è la più costosa, con un risultato all’interno del campionato italiano che la vede dietro Inter, Juventus, Milan e Atalanta. La squadra azzurra, giocatori in prestito esclusi, è valutata 522 milioni di euro, con un valore medio di 12,1 milioni per giocatore e con Scott McTominay valutato 54 milioni di euro. Questa cifra è una stima del valore di trasferimento considerando un intervallo del 10% al di sopra e al di sotto della capacità finanziaria prevista dell'acquirente più probabile per il 100% dei diritti economici, inclusi bonus, nessuna considerazione di eventuali clausole di rescissione e stesso livello di inflazione delle ultime due sessioni di mercato completate.

La classifica italiana dei giocatori dal valore più alto squadra per squadra? Di seguito i valori del CIES per le squadre di Serie A all’interno della top 100 al mondo. Tra parentesi la scadenza contrattuale.