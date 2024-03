Il Napoli ha già individuato quattro possibili sostituti di Osimhen: c'è anche uno sloveno

Calciomercato SSC Napoli - Victor Osimhen lascerà il Napoli, ma chi sarà acquistato al suo posto? L’edizione odierna del Corriere dello Sport butta giù la lista dei possibili obiettivi.

Mercato Napoli, gli obiettivi post-Osimhen

Chi sono gli obiettivi del Napoli per sostituire Victor Osimhen in estate? Uno è sicuramente Jonathan David, 24 anni compiuti a gennaio, canadese del Lilla nato a Brooklyn, 15 gol in 26 partite di Ligue 1 e 22 contando anche le coppe. Prezzo indicativo: 50 milioni.

Poi ci sono Joshua Zirkzee del Bologna, Santiago Gimenez del Feyenoord: 23 anni il 18 aprile, argentino che ha scelto la nazionale messicana, anche il suo cartellino intorno ai 50 milioni. Una quarantina quelli della valutazione di Benjamin Sesko, sloveno del Lipsia, 20 anni e 11 gol collezionati tra Bundesliga (7) e le coppe.