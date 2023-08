Il Napoli ha Gabri Veiga in pugno! Il Mattino: c'è il sì del giocatore, ADL può ancora attendere

Calciomercato Napoli, oggi sul Mattino si parla di Gabri Veiga, il centrocampista spagnolo designaato per rinforzare la squadra di Rudi Garcia, per il quale è in piedi una trattativa che dura ormai da diversi mesi. Come spiega l'edizione odierna del quotidiano, De Laurentiis può contare su un accordo verbale con il calciatore raggiunto ormai già nel mese di giugno e adesso bisogna convincere il Celta Vigo a lasciarlo partire.

Gabri Veiga-Napoli, la situazione è questa: la prima offerta del Napoli era di 20 milioni di euro, subito rifiutata. Il Celta Vigo pretende il pagamento per intero della clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma al momento De Laurentiis si è spinto ad offrire fino a 33 milioni e non vuole pagare la clausola, almeno per adesso. "D'altronde - scrive Il Mattino riferendosi ad ADL - sa di avere l'affare in pugno, visto il sì del calciatore. Dunque, può attendere".

L'accordo tra Napoli e Gabri Veiga prevede invece un contratto quinquennale da 1,8 milioni di euro a stagione. Mentre si attende di conoscere il futuro di Zielinski.