Il Napoli deve rifare il centrocampo, già individuati due obiettivi in Francia e Spagna

Calciomercato SSC Napoli - La virtù sta nel mezzo e il Napoli, a centrocampo, ne ha particolarmente bisogno. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Zielinski presto sarà annunciato come nuovo giocatore dell’Inter. Cajuste finora non ha convinto appieno:

“Oltre al polacco, sono ai saluti anche Traorè e Dendoncker. L’ivoriano farà ritorno al Bournemouth, il belga invece all’Aston Villa. Il Napoli ha deciso da tempo di non procedere ai loro riscatti, rispettivamente da 25 e 10 milioni di euro, per cui saranno versati degli indennizzi per i prestiti ai club proprietari dei cartellini. Gli obiettivi individuati al momento sono due: Khéphren Thuram del Nizza e Javi Guerra del Valencia”