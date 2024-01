Il Napoli cede Ostigard per arrivare a Perez? Definita la cifra che può incassare dal Genoa

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole Nehuen Perez, difensore di proprietà dell’Udinese, e al tempo stesso potrebbe cedere il norvegese Leo Ostigard. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Da una parte il prezzo di Nehuen Perez è attorno ai 20 milioni, dall'altra quanto costa Ostigard?

"Si è ipotizzato di inserire Ostigard come contropartita, il norvegese ha declinato la proposta: vuole mantenere l’impegno preso col Genoa, dove ha già giocato nel 2021-22. Al massimo il Napoli potrà reinvestire immediatamente i 6-7 milioni che incasserebbe dai rossoblù per Perez, ma le due transazioni non avverranno simultaneamente"