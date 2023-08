Calciomercato - Alla fine il napoletano Danilo D’Ambrosio ripartirà dal Monza di Raffaele Palladino. L’esterno ex Inter, svincolatosi dal club nerazzurro proprio quest’estate, e accostato alla Lazio e timidamente anche al Napoli, firma col club brianzolo. Il giocatore è già arrivato in clinica per le visite mediche già iniziate e che completerà questa mattinata.