Il Milan congela Conte, Antonio pronto a scegliere un altro club di Serie A

Antonio Conte pronto a tornare ad allenare e a farlo in Serie A ancora. Il tecnico ex Juventus, Inter ed ex ct della Nazionale Italiana ha deciso di tornare di nuovo in Italia e ora ci siamo. Nei mesi scorsi ci ha provato il Napoli con De Laurentiis che in più occasioni ha provato a convincerlo a portare in azzurro in questa stagione ma senza riuscirci. Occhio a quello che può accadere adesso.

Calciomercato: Antonio Conte di nuovo in Serie A

Si è parlato tanto della possibile panchina del Milan per Conte, ma ora sembra che possa arrivare ancora la conferma di Pioli per il prossimo anno (è in scadenza 2025), così come è nella stessa scadenza Allegri con la Juve che pure ci ha ripensato al ritorno di Antonio. Anche Napoli e Roma in corsa per Conte, ma ora cambiano le cose rispetto gli ultimi mesi. Perché secondo Fabrizio Biasin il Milan ha “congelato” Conte e pare punterà ancora su Pioli, mentre la Roma sta avendo grandi garanzie da De Rossi che può guadagnarsi un rinnovo.

Di canto suo, invece, nei mesi scorsi, in un'intervista a Le Belve, prorprio Antonio Conte ha rivelato che accetterebbe una piazza come Roma o Napoli ma da inizio stagione. La Roma e il Milan sembrano essersi tagliate fuori, quindi in Italia non resta che il club di De Laurentiis e secondo Biasin non è impossibile che lo stesso Conte, alla fine, scelga proprio il Napoli.