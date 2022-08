Il Messaggero - Lazio: Luis Alberto verso il Siviglia, la formula sblocca l'affare

Calciomercato Napoli - Potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro la trattativa per il trasferimento di Luis Alberto al Siviglia. La Lazio è disposta a cederlo in prestito con riscatto. Come riportato da Il Messaggero, per sbloccare l’affare sarebbe spuntata anche l’ipotesi prestito con diritto o obbligo di riscatto.