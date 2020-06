Ultime calciomercato Napoli. Uno dei profili difensivi seguiti dagli azzurri è Jan Vertonghen, centrale del Tottenham in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il futuro del belga sarà in Italia ma non al Napoli: il giocatore è infatti molto vicino a dire di sì all'Inter. I nerazzurri hanno sciolto le riserve, presentando una ricca offerta contrattuale al centrale: battute, oltre al Napoli, anche Roma e Fiorentina.