Il Messaggero - Affare Luis Alberto, il Napoli offre Mario Rui nello scambio con la Lazio

Calciomercato Napoli - Mario Rui per Luis Alberto è l'ultima idea in casa SSC Napoli-Lazio. A riportarlo sono i colleghi di Roma.

Secondo Il Messaggero infatti, De Laurentiis avrebbe offerto Mario Rui nello scambio con Luis Alberto:

"Il Napoli ha proposto alla Lazio Mario Rui in un eventuale affare Luis Alberto. Lo spagnolo sarebbe un ottimo acquisto: piedi buoni, grande cervello, non è andato molto d’accordo con Sarri che ha fatto fatica a inserirlo negli schemi della sua Lazio. Luis Alberto sarebbe l’ideale per mandare in porta Osimhen, un calciatore che da piccolo è caduto nella pozione magica della verticalità".