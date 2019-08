Il mercato parallelo del Napoli: Giuntoli cerca squadra a Ciciretti e Machach

C’è un mercato parallelo che spesso resta sommerso dai grandi nomi: come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli deve cercare sistemazione anche a Ciciretti e Machach, due parametri zero arrivati un anno e mezzo fa e per ora «parcheggiati» in serie B.

Amato Ciciretti, che nell’ultimo anno e mezzo ha giocato a Parma e ad Ascoli, potrebbe tornare nelle Marche o sistemarsi al Perugia, che lo ha richiesto. Mentre per Zinedine Machach Cristiano Giuntoli cerca una squadra che creda nelle sue qualità e ne domi il focoso carattere.