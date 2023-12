Calciomercato Napoli - Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, in casa Napoli sono poche le chance di far cambiare idea al centrocampista polacco Piotr Zielinski che presto firmerà con l'Inter.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Zielinski a gennaio non si muove a meno che i nerazzurri non siano disposti ad aprire a un indennizzo economico.