Il Mattino - Trattativa Napoli-Feyenoord per Hancko, ballano 8 milioni: le cifre

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis, grazie alla cessione di Osimhen, può stanziare 200 milioni per il prossimo mercato. E fra le priorità c'è rinforzare la difesa, ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"Tra i principali obiettivi che avrà il nuovo ds in pectore Giovanni Manna c'è da puntellare soprattutto il reparto arretrato che quest'anno è stato una gruviera. Lo slovacco David Hancko (26 anni) del Feyenoord è il primo della lista. Ma con il club olandese c'è ancora una certa distanza tra domanda ed offerta: il Napoli ha messo sul piatto della bilancia 22 milioni di euro; il Feyenoord ne chiede 30. E chissà che non si possa trovare la tara nel caso in cui si concretizzi pure l'operazione Gimenez (ovviamente a cifre diverse). Si vedrà. A gennaio scorso, l'argentino Nehuen Perez aveva già preparato i bagagli per trasferirsi a Napoli da Udine. Poi l'affare saltò all'ultimo momento con la ripromessa di riparlarne a giugno. DeLa e Pozzo sono rimasti in contatto...".