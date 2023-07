Il Mattino - Telefonata Sarri-Zielinski, Garcia ha potere di veto! De Laurentiis non vuole fare uno sgarbo a Rudi

Calciomercato Napoli - Sono giorni frenetici di mercato in casa Napoli, anche di telefonate con il presidente della Lazio Claudio Lotito che vuole il centrocampista polacco Piotr Zielinski, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

“Il polacco e Sarri si sono sentiti al telefono, Lotito vuol far di tutto per accontentarlo. De Laurentiis vorrebbe il parere di Garcia, se lo considerasse importante per il suo lavoro non gli farebbe lo sgarbo di mandarlo via. Garcia comanda, ha potere di veto e su Zielinski ha chiesto di aspettare”