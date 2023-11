Il Mattino svela - Pressing estivo di Sarri: voleva Politano alla Lazio, ecco perché è rimasto a Napoli

Calciomercato Napoli - La partenza in stagione di Matteo Politano è degna di nota, perchè l'esterno azzurro è ad oggi il secondo miglior realizzatore del Napoli con 5 gol, dietro soltanto al re dei bomber Osimhen. Ma non solo, perché ha già sfornato anche quattro assist in queste prime dieci giornate di campionato. E per lui è in arrivo il rinnovo col Napoli, per un accordo nato in ritiro quest'estate. E l'edizione odierna de Il Mattino svela:

"Proprio in quel periodo Politano sembrava avere pronta la valigia per cambiare aria, forte di un ammiccamento con la Lazio: Sarri, infatti, avrebbe gradito avere un esterno offensivo con le sue caratteristiche in riva al Tevere (sponda biancoceleste). Alla fine, però, non se ne fece più nulla anche per il veto di Garcia e probabilmente per un'intesa riguardo il rinnovo".