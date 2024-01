Il Mattino svela - Il Napoli non molla Popovic: la strategia per battere la concorrenza del Bayern

Calciomercato Napoli - Gli azzurri non mollano la presa per il gioiellino Matija Popovic ed è sfida al Bayern Monaco. Lo racconta l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

"La società di De Laurentiis sta pensando pure al futuro e non ha mollato la presa sul giovane talento serbo Matjia Popovic (classe 2006): piace molto al Bayern Monaco, ma il Napoli è convinto di strappare il sì del fantasista (attualmente svincolato). Popovic poi si trasferirebbe in prestito al Frosinone che ha lo slot libero da extracomunitario e quindi può tesserarlo fino a giugno. Le prossime ore saranno decisive. L’obiettivo è uno solo: rinforzarsi per voltare definitivamente pagina e lanciare la rincorsa al quarto posto".