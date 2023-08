Il Mattino - Sutalo, il Napoli punta i piedi: 16 milioni senza percentuali di rivendita

Calciomercato Napoli - Tutto abbastanza fermo al momento per il nuovo difensore centrale con De Laurentiis e il suo team che valutano i nomi di Mavropanos, Danso e Sutalo.

Come scrive l'edizione oggi in edicola de Il Mattino, questa è la situazione:

"È ancora fermo il fronte del difensore centrale: Danso, Mavropanos e Sutalo sembrano essere gli ultimi rimasti nel listone tra le mani di De Laurentiis, Chiavelli, Meluso e Micheli. E con il passare delle ore, il Lens non abbassa le sue pretese (30 milioni) per l'austriaco di origini ghanesi. Emissari della Dinamo Zagabria hanno fatto sapere di essere pronti ad abbassare il prezzo, ma il Napoli ha puntato i piedi: paga Sutalo 16 milioni e non vuole concedere percentuali di rivendita future ai croati".