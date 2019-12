Il Mattino - Stretta finale per Lobotka, ballano solo 2 milioni tra Celta e Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino scrive su Lobotka: "La trattativa tra il Napoli e il Celta Vigo per Lobotka prosegue a oltranza. A questo punto, però, è chiaro che l'accordo - se ci dovesse essere - arriverà solo nel 2020. L'incontro di ieri a Madrid tra la dirigenza spagnola e gli emissari del Napoli ha portato a una fumata grigia. Non senza buone notizie, però. Perché il Celta ha abbassato le pretese, ovvero è passato dalla richiesta iniziale di 25 milioni a quella di 20. Non male in vista di una trattativa nella quale il Napoli si è detto disposto a partire da una base d'asta di 16 milioni. Alla cifra fissa, poi, gli azzurri sono pronti a mettere sul piatto altri soldi variabili in base al raggiungimento di alcuni bonus. Ecco perché l'operazione non sembra poi così lontana dalla chiusura. A mettere la strada in discesa ci ha pensato il giocatore stesso che dopo la chiacchierata con il connazionale Hamsik ha deciso di sposare di ottimo grado la causa del Napoli. Ecco perché ne ha parlato subito con il Celta, ha manifestato la propria voglia di cambiare maglia e di trasferirsi in azzurro. Il suo intervento è stato determinante per convincere il club spagnolo ad abbassare le pretese e venire incontro all'offerta iniziale del Napoli che era di 15 milioni di euro"