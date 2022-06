Il Mattino - Sostituto Mertens, Deulofeu il prescelto di Spalletti: lo vede bene anche in un ruolo 'inedito'

Calciomercato Napoli - Dopo l'apertura di Dries Mertens al rinnovo, se ne parla oggi sui quotidiani. Per Il Mattino di Napoli si potrebbe anche trovare un accordo al ribasso per la sua permanenza. Ma il club azzurro resta vigile sulle alternative: quali sono?

De Laurentiis e Giuntoli non si faranno trovare con le mani in mano, per questo è pronto il colpo Deulofeu-Napoli come alternativa a Mertens. L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli scrive:

"Di sicuro De Laurentiis e Giuntoli non si faranno trovare con le mani in mano. L'alternativa a Mertens è Gerard Deulofeu. Lo spagnolo è stato individuato come l'erede naturale del belga. Tatticamente ha tutte le caratteristiche per prendere il posto di Dries: gioca alle spalle della punta, ha qualità tecniche per saltare l'uomo e i gol nei piedi per dare un contributo importante in fase realizzativa. Al momento il giocatore ha già dato il suo ok all'operazione, mentre Napoli e Udinese lavorano senza sosta per trovare l'accordo economico sul prezzo del cartellino. Nella testa di Spalletti, però, Deulofeu potrebbe essere una sorta di tuttofare, anche una seconda punta da affiancare a Osimhen in un eventuale attacco a due".