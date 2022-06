Il Mattino - "Sarà la stagione di Lozano", Spalletti crede nella sua consacrazione: ha scelto il suo ruolo

Ultime notizie Napoli - Prima dello sbarco di Osimhen, Hirving Lozano ha portato saldamente in mano la bandiera di acquisto più caro dell'era De Laurentiis. Un fardello non da poco, che deve anche un minimo aver pesato sul suo rendimento. Quando è arrivato dal Psv aveva ancora 24 anni e quello era il primo grande salto nel calcio che conta. Pressioni, infortuni, caos incomprensioni tattiche ne hanno condizionato l'esplosione. È arrivato su esplicita richiesta di Ancelotti, è maturato con Sarri e ha trovato la sua dimensione con Spalletti: la prossima sarà la sua stagione.

A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli, commentando il futuro di Lozano a Napoli con un "la nuova scommessa di Spalletti":

"Spalletti non lo ha mai considerato un'alternativa a Insigne, ovvero un esterno sinistro (ruolo per il quale era stato inizialmente acquistato dal Napoli per 45 milioni di euro), ma un esterno destro. Luciano ne ha apprezzato il passo lungo, lo spunto, la capacità di puntare la porta con il piede forte sull'esterno e adesso ha deciso di affidargli quel ruolo con assoluta priorità. Anche per questo, per la preferenza nei suoi confronti, Politano ha iniziato a storcere il naso e a chiedere insistentemente la cessione. Perché con Spalletti la maglia da esterno destro sembra essere blindata sulle spalle di Lozano. [...] Ecco perché Spalletti adesso confida che questa possa essere la stagione della consacrazione, prima ancora che della sua esplosione. Nell'ultimo campionato ha segnato 5 gol e servito 6 assist, dimostrando di avere tutte le carte in regola per poter essere protagonista. Anche l'intesa tra velocisti con Osimhen sembra funzionare e già durante il ritiro a Dimaro, Spalletti sogna di mettere ulteriormente a punto il feeling tra i due, aggiungendo quel pizzico di imprevedibilità con l'innesto di Kvaratskhelia".