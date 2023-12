Il Mattino - Rinnovo Zielinski, imminente incontro col Napoli: vuole restare! Ipotesi triennale: i dettagli

Calciomercato SSC Napoli - Con il contratto in scadenza a giugno 2024, la situazione di Piotr Zielinski è una delle attuali priorità del Napoli: bisogna sedersi al tavolo col suo agente e trattare il rinnovo. Consapevoli del fatto che il centrocampista polacco sarebbe felice di restare, sebbene le offerte di Juventus e Inter. E l'Arabia Saudita che l'aveva già tentato in estate, quando Piotr e la sua Laura avevano scelto di restare a Napoli.

Ma l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli parla di un imminente incontro fra Zielinski e il Napoli per il rinnovo:

"Intanto, con la finestra di riparazione di gennaio alle porte, si registra qualche primo movimento in casa Napoli. In attesa dei binari giusti tra «arrivi e partenze» ci si comincia a muovere sulla voce rinnovi. Voci di corridoio sussurrano di un imminente incontro con Zielinski per trattare con il giocatore un possibile prolungamento dell'accordo. La posizione del polacco del resto è molto delicata. Piotr ha il contratto a scadenza a giugno prossimo ed il Napoli rischia di «perderlo» a parametro zero. Il centrocampista piace a Juve ed Inter che non vorrebbero farsi sfuggire l'affare e per il momento ha respinto al mittente le offerte faraoniche dei petrodollari arabi. L'intenzione sarebbe quella di restare a Napoli anche a costo di un sacrificio economico (leggasi riduzione dell'ingaggio). Le parti dovrebbero sedersi intorno ad un tavolo a breve per un primo sondaggio esplorativo. Più per quanto riguarda i termini economici della trattativa - che è comunque ancora in embrione - che per quelli della durata (l'ipotesi è quella di un triennale)".