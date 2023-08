Il Mattino - Rinnovo Osimhen, ci siamo: spunta la clausola anti-Juventus! Le cifre e i bonus

Calciomercato Napoli - Nuovo rinforzo ufficiale da ieri, con De Laurentiis che ha firmato alla Filmauro il contratto di cinque anni per Lindstrom (1,8 milioni netti, circa 2,6 lordi considerando i benefici del decreto Crescita). «Sono così felice, non vedo l'ora di vedervi allo stadio», il saluto di Jesper via social.

Ma nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l'annuncio del rinnovo di Osimhen, oltre quello di ZIelinski. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino che svela la presenza di una clausola anti-Juve:

"La sensazione è che De Laurentiis voglia tenere per i prossimi giorni gli annunci più importanti: i rinnovi di Osimhen e Zielinski, per certi versi "riacquistati" dopo le tante sirene arabe di questa estate. Con il nigeriano, è davvero andato oltre: 12 milioni di euro di ingaggio, diritti di immagine che vanno anche all'attaccante e la clausola da 150 milioni valida per l'Europa, l'Arabia e anche per l'Italia. Una clausola anti-Juventus, se si può dire, così. Perché, conti alla mano, solo la Juventus - dovesse tornare in Champions - avrebbe la forza economica in serie A per andare all'assalto tra un anno del nigeriano.

Con Osimhen qualche (piccolo) intoppo sorge ogni giorno, legato ai dettagli di un contratto che, dalla prima bozza, è lungo una quarantina di pagine. I bonus, anche, sono triplicati: più o meno 400mila euro al raggiungimento di quota 20 (tra gol e assist) e così via a salire".