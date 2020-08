Rinnovo Maksimovic, Ramadani chiama De Laurentiis: se non firma può partire

Calciomercato Napoli - Il Napoli inizierà il ritiro a Castel di Sangro dal 24 agosto. Come riporta Il Mattino, alcuni calciatori storici potrebbero non presentarsi nemmeno. Il club azzurro è a lavoro per la cessione di alcuni calciatori, come Milik, Allan, Koulibaly, Younes e Ounas. Il ds Giuntoi a lavoro per accontentare De Laurentiis. Richiesta del presidente, in cassa devono entrare almeno 170 milioni.

Napoli, Maksimovic: se non rinnova può andare via

Ramadani proverà a convincere De Laurentiis e a parlargli anche di Maksimovic: c’è uno stallo improvviso sulla via del rinnovo, dopo che il serbo ha deciso di non fare marcia indietro sulle sue richieste (come se non ci fosse stato lo stop per il Covid). Se non rinnova, potrebbe finire sul mercato.