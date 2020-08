Il Mattino - Problema rinnovo, faccia a faccia Gattuso-ADL: rottura nel ventaglio delle opzioni possibili

Calciomercato Napoli - Rino Gattuso incontrerà oggi a Capri il preisdente Aurelio De Laurentiis. I due discuteranno del rinnovo col Napoli. Come riportato da Il Mattino, l'allenatore sta riflettendo sull'offerta che non convicne a pieno a causa di una penale inserita nel contratto.

De Laurentiis non ha voglia di ripartire con altri allenatori. A gennaio ha pensato a Juric ma è acqua passata. Sa bene che non sarebbe facile cominciare da zero soprattutto nell’estate in cui il precampionato durerà meno di un mese. E cosa succederà allora se non dovesse arrivare l’intesa sul prolungamento? Ecco, quando due personalità come quelle di Gattuso e De Laurentiis si incontrano in un faccia a faccia, può uscire fuori qualsiasi cosa. Una rottura? Sarebbe clamorosa, ma resta nel ventaglio delle opzioni possibili.

Si parlerà anche dell’ ingaggio attuale di Gattuso che è di 1,4 milioni di euro con i diritti di immagine al 50 per cento del club azzurro) e per l’appunto della durata del contratto: fino al 2022 o al 2023 non importa, spiega Ringhio. Così come la cifra, perché la rottura non sarà mai per ragioni economiche. Ma il contratto nuovo che Gattuso vuole firmare deve essere senza opzioni, clausole, penali e tutto il resto. Lui è fatto così.

De Laurentiis ha lanciato dei messaggi al suo allenatore. Però questo non significa che Ringhio non rinnovi prima di Castel di Sangro. Gattuso che ha vissuto un periodo iniziale difficile, con momenti di tensione con De Laurentiis, è uno che ha detto di sì al Napoli dopo aver rifiutato Newcastle, Genoa e Fiorentina. Non cercava una panchina qualsiasi dopo la rottura con il Milan, ma la panchina giusta. Tradotto: il Napoli è una scelta di vita importante e qui lui non vuole essere di passaggio.