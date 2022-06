Il Mattino - Ostigard il nome più caldo: sarà l'alternativa in difesa

Calciomercato Napoli - Ostigard che è quello più caldo in casa Napoli come prossimo acquisto. Il club è pronto per chiudere l'affare nei prossimi giorni. Le ultime da Il Mattino:

Aspettando di capire cosa ne sarà dei due pilastri della squadra e dello spogliatoio, il Napoli si guarda intorno e pensa alle prossime mosse in entrata. Il colpo più caldo potrebbe essere quello di Leo Ostigard, difensore di belle speranze di proprietà del Brighton ma che si è fatto notare nell'ultima metà di stagione con la maglia del Genoa in serie A. Potrebbe essere lui il tassello giusto per rinforzare il pacchetto arretrato azzurro: non certo come sostituto di Koulibaly, ma come alternativa.