Il Mattino - Osimhen tentenna con i 60 mln all'anno dell'Al-Hilal: il Napoli aspetta l'offerta da 200 milioni

Calciomercato Napoli - Mentre tutto sembrava fatto per la permanenza e il rinnovo di Osimhen, ci pensa Pif, il fondo che è il braccio finanziario del principe di Ryad Mohamed Bin Salman, a turbare i sonni azzurri. Anzi. È tornato alla carica.

Come scrive l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli, adesso De Laurentiis e il Napoli valuteranno l'offerta dell'Al-Hilal per Osimhen:

"De Laurentiis, chiuso nel suo fortino di Rivisondoli, dopo aver respinto le suggestioni del primo assalto, si prepara ad accogliere il rilancio saudita. E a valutarlo. Pronto a dire un altro no fino a quando non verrà sfondato il muro dei 200 milioni. Cosa che non è ancora avvenuta. La verità è che Osimhen non ha fatto salti di gioia all'idea di andare all'Al-Hilal (nella sua testa dopo Napoli c'è solo Parigi) ma se fossero vere le voci inglesi che parlano di un'offerta da un milione di euro a settimana, ovvio che il banco rischia di saltare.

Dunque, la permanenza di Osimhen - scontata fino a pochi giorni fa - è molto legata a quanto Pif deciderà di mettere sul tavolo: se la prima proposta (da 130 milioni) è stata respinta, fino a dove si spingerà Pif? Ovvio, il Napoli deve dare il via libera alla trattativa, visti i due anni di contratto".