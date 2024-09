Il Mattino: Osimhen non si fida più di nessuno, ha trattato da solo con il Galatasaray!

Calciomercato Napoli, oggi il quotidiano Il Mattino racconta i retroscena della trattativa lampo che ha portato Victor Osimhen al Galatasaray.

Per accordare la sua partenza, l'attaccante nigeriano si è prima accordato con la SSC Napoli per un'opzione di rinnovo contrattuale fino al 2027 che prevede una clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Osimhen ha voluto seguire in prima persona la trattativa con il Galatasaray.