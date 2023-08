Il Mattino - Osimhen-Arabia, per il Napoli ad agosto è incedibile: ADL rifiuterà anche 200 milioni!

Calciomercato Napoli - Non hanno deposto le armi, anzi: gli arabi sono pronti a tornare forti su Victor Osimhen con un nuovo assalto, visto che il nigeriano non ha detto 'no' al corteggiamento dell'Arabia Saudita. E sono pronti ad offrire 175 milioni di stipendio a Osimhen: 35 milioni per 5 anni.

Ma De Laurentiis stavolta farà muro e respingerà ogni offerta, stando a quanto scrive l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

"Stavolta non c'è plusvalenza che tenga. Il patron ha già detto di no e si prepara a un altro no persino a un'offerta da 200 milioni, il famoso "duecentino". Perché adesso, a meno di due settimane dall'inizio del campionato, sarebbe difficile trovare un sostituto (c'è David ma pure il Lille non lo cede ora). E Osimhen diventa incedibile. E la decisione del Napoli sembra essere definitiva. Ed è quello che verrà detto agli arabi quando torneranno a bussare alla porta. Ma è una faccenda che scuote il clima in queste ore".