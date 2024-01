Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta le ultime sulle trattative in piedi per rinforzare la difesa, i nomi sono quelli di Nehuen Perez e di un ex conoscenza della Serie A come Theate:

"Con la famiglia Pozzo si ragiona ancora per il 23enne difensore argentino, Nehuen Perez (i friulani chiedono 15 milioni di euro). L'alternativa potrebbe essere rappresentata dal mancino Arthur Theate (classe 00) del Rennes".