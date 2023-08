Natan-Napoli, oggi le visite mediche: approfondimento cardiaco a Villa Stuart, poi subito in ritiro!

Calciomercato Napoli - Natan (Bernardo de Souza) è il brasiliano numero trenta della storia del Napoli. E troverà ad attenderlo anche Juan Jesus, che pure avrà il compito di fargli da chioccia, tutor, professore di italiano e leader indiscusso. Samba e passione, la scuola è quella anche per i difensori.

Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"Il Napoli lo ha pagato 10 milioni (bonus compresi) e come sempre sogna di aver trovato un crac al discount delle grandi occasioni sudamericane. È la grande scommessa di De Laurentiis che in faccende del genere si trova davvero a suo agio: scoprire talenti, lanciarli e rivenderli con plusvalenze (vere) milionarie. Evviva.

Sembra un personaggio degli anni del Dopoguerra, visto tutto quello che ha passato. Compreso uno stop di due mesi e mezzo per dei problemi cardiaci. Motivo per cui a Villa Stuart, lo staff medico del Napoli dovrà fare un consulto approfondito anche sotto il profilo cardiologico. Anche se dubbi non ce ne sono. Se tutto andrà come deve, poche ore e sarà a Castel di Sangro. 10 milioni la spesa (che si dividono Bragantino, Flamengo e Porto Vitoria): a lui cinque anni di contratto".