Il Mattino - Napoli su Berardi, sfida a Inter e Milan: il Sassuolo chiede 40 milioni

Calciomercato Serie A: la sfida in programma per oggi pomeriggio allo stadio Maradona tra Napoli e Sassuolo è anche l'occasione per discutere di alcune trattative che potrebbero nascere nei prossimi mesi tra il club partenopeo e la squadra emiliana. Il Sassuolo, infatti, ha tre giocatori che piacciono e non poco alle big del calcio italiano: stiamo parlando naturalmente di Domenico Berardi, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Di loro tre parla anche l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino di Napoli.

Berardi Napoli, ipotesi di calciomercato

Se Scamacca e Raspadori piacciono soprattutto a Juventus, Milan e Inter, un discorso a parte va fatto per Domenico Berardi e il Napoli. Oggi ha 27 anni d'età, è campione d'Europa con la Nazionale italiana e quest'anno ha già segnato 14 gol in campionato più 15 assist: ecco perché adesso il Sassuolo lo valuta ben 40 milioni di euro, l'unica cifra ritenuta accettabile in casa nero-verde.

Si sa, come scrive Il Mattino, che il Napoli ha sempre avuto una certa attenzione per gli attaccanti esterni e la società partenopea ci ha già fatto un pensierino. "Berardi come erede di Insigne, seppur giocando sulla fascia opposta. La trattativa non è ancora entrata nel vivo - scrive Il Mattino - ma è chiaro che in estate inizieranno le grandi manovre e il Sassuolo sa già che sarà praticamente impossibile trattenere i suoi gioielli. Per Berardi, però, il Napoli dovrà provare a battere la concorrenza delle solite note: Inter e Milan che hanno individuato nell’esterno del Sassuolo e della Nazionale uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano".