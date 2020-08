Il Mattino - Milik-Juve, ieri l'ennesimo rifiuto di Bernardeschi verso la maglia azzurra! Romero non convince Gattuso

Calciomercato Napoli - Il Napoli inizierà il ritiro a Castel di Sangro dal 24 agosto. Come riporta Il Mattino, alcuni calciatori storici potrebbero non presentarsi nemmeno. Il club azzurro è a lavoro per la cessione di alcuni calciatori, come Milik, Allan, Koulibaly, Younes e Ounas. Il ds Giuntoi a lavoro per accontentare De Laurentiis. Richiesta del presidente, in cassa devono entrare almeno 170 milioni.

Napoli, Milik-Juve: le ultime

Capitolo Milik: c’è la Juve che lo ha bloccato ma il prezzo che ha proposto al Napoli non è quello giusto. 15 milioni più un giocatore a scelta. Ma ancora una volta ieri Bernardeschi ha ribadito che non gradisce il trasferimento in maglia azzurra. Spunta allora il difensore Romero (l’agente è il napoletano Palermo). Gattuso ha dei dubbi: perché negli ultimi due anni ha sempre giocato a tre in difesa e Ringhio gioca a quattro.