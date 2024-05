Il Mattino - Manna a Castel Volturno ha incontrato l'agente di Meret: spunta il motivo

Calciomercato SSC Napoli - Primo giorno a Castel Volturno, ieri, per il nuovo DS Giovanni Manna. Lo racconta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Primo giorno di scuola. Anche se a maggio sarebbe tempo di esami. Ma per Giovanni Manna quello di ieri è stato il primo impatto nel mondo Napoli. Una lunga visita al centro tecnico di Castel Volturno: dalla mattina fino alla sera per fare una full immersion in quella che sarà la sua casa. Tutto in poche ore. Prima la Juventus ha ufficializzato sui suoi canali la fine del rapporto lavorativo con il dirigente promesso sposo del Napoli e poi l'apparizione di Manna a Castel Volturno. E così il nuovo ds in pectore degli azzurri si è messo subito al lavoro. Sì, perché sa bene quanto c'è da fare per il progetto del Napoli che verrà. A fare da cicerone a Giovanni Manna ci ha pensato l'ad Andrea Chiavelli che gli ha aperto le porte di Castel Volturno. Una prima giornata impegnativa. Primi saluti, primi abbracci. Manna ha preso visione della struttura, ha conosciuto gli addetti ai lavori che saranno nella sua squadra".