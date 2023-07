Il Mattino - Lozano sempre più lontano dal Napoli: può finire ai margini senza rinnovo

Calciomercato Napoli - La situazione del messicano con gli azzurri non è delle migliori ad oggi, perché non è un mistero infatti che tra Lozano ed il club non corra più buon sangue. L'attaccante messicano ha il contratto in scadenza (2024 e stesso ingaggio attuale di Osimhen) e la sua avventura in azzurro sembra ai titoli di coda.

Futuro Lozano: è lontano dal Napoli

Come rivela l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli,

"Prima le sirene arabe, poi il sogno (soltanto tale) della Premier ed infine i dollari dei Los Angeles Galaxy, hanno allontanato Chucky da un possibile rinnovo con il Napoli. L'ipotesi di una trattativa per un eventuale prolungamento, ma a cifre più basse rispetto all'attuale ingaggio (4,5 milioni a stagione) probabilmente ha allontanato Lozano che ha altri progetti. L'attaccante, che sta ancora smaltendo i postumi dell'infortunio al ginocchio patito all'ultima di campionato con la Sampdoria al Maradona, non figurava in distinta nell'ultima amichevole contro la Spal a Dimaro. Si vocifera che se l'impasse non si sblocca a Castel Di Sangro, il giocatore potrebbe finire ai margini. Un po' come già capitato in passato con Milik prima e Fabian Ruiz dopo, tanto per intenderci".