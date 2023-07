Il Mattino - Lazio alla finestra, ma l'agente di Politano tratta il rinnovo col Napoli

Calciomercato Napoli - Se Lozano è vicino all'addio, è tutto da scrivere il futuro di Matteo Politano in scadenza di contratto nel 2025. Insomma, situazione simile contrattualmente a quella di Victor Osimhen. Ma i rapporti col suo agente sono ottimi.

Del futuro di Politano ne parla l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Discorso diverso, ma situazione comunque delicata anche per quanto riguarda Matteo Politano. L'attaccante ha ancora un anno di contratto con il Napoli (2025), ma il suo agente spinge da tempo per un prolungamento con relativo ritocco dello stipendio. La Lazio di Maurizio Sarri è alla finestra ed aspetta lo sviluppo degli eventi. Anche in questo caso, il ritiro nell'alto Sangro potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti dell'ex attaccante dell'Inter che l'anno scorso si è alternato proprio con Lozano sulla fascia destra".