Calciomercato Napoli - Il Napoli cerca sempre un esterno difensivo che che vada a coprire le spalle di Giovanni Di Lorenzo. Ne parla Il Mattino.

Nelle ultime ore nessun passo avanti con il dg Sabatini e la Salernitana per Mazzocchi:

“Le parti restano distanti, i granata non si spostano troppo da quei 4 milioni chiesti fin dalla prima offerta ricevuta. Faraoni resta sullo sfondo, quasi in attesa di una mossa. Ma c'è ancora tempo per decidere”