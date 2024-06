Il Mattino - La mossa di Conte per convincere Di Lorenzo, ma spunta una sensazione: le ultime

Calciomercato Napoli - Il botta e risposta tra l'agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ed il Napoli non promette nulla di buono: il procuratore continua a ribadire l'intenzione del capitano di lasciare il Napoli («Il suo ciclo in azzurro è finito»), nonostante i quattro anni di contratto ancora in essere con il club di De Laurentiis. E nonostante il sodalizio abbia ribadito addirittura con un post su «X» l'intenzione di far rispettare l'accordo stipulato a suo tempo con il 31enne cursore di fascia.

L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli scrive:

"In questi casi la mediazione di un elemento dello spessore di Conte (o di Oriali) potrebbe essere decisiva. A quanto pare ci sarebbe già stato un primo tentativo che evidentemente non è andato a buon fine. Ma è fin troppo chiaro che non conviene a nessuno cominciare una nuova stagione con un giocatore scontento e con la valigia dietro l'angolo. L'impressione è che Conte - una volta ufficializzato il suo approdo sulla panchina azzurra - farà un altro tentativo per convincere Di Lorenzo. Nel caso in cui non si riuscisse ad uscire dall'impasse le strade potrebbero davvero dividersi. Su Di Lorenzo c'è l'interesse della Juve di Giuntoli".