Il Mattino - L'agente di Osimhen ha glissato ad una domanda sul futuro a Napoli, silenzio imbarazzante

Calciomercato Napoli - Nella giornata di ieri il procuratore di Victor Osimhen, Roberto Calenda, è stato ospite a bordocampo del Napoli come racconta l'edizione odierna de Il Mattino.

"Ha glissato quando Mediaset ha provato a chiedergli se i tifosi del Napoli potevano stare tranquilli: ha deciso di non rispondere e di tirare dritto. Poteva anche sbilanciarsi, non lo ha fatto. Ed è un silenzio perlomeno imbarazzante. Osimhen ha svolto il lavoro in palestra ed è uscito per ultimo dal terreno di gioco"