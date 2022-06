Il Mattino - Koulibaly si chiude nel silenzio: a vuoto il contatto tra il Napoli e Ramadani

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti sulla situazione di calciomercato del Napoli che ha portato ad una situazione piuttosto complicata riguardo il futuro del difensore senegalese.

Napoli: le ultime sul rinnovo di Koulibaly

Continuano a non essrci novità positive per il Napoli riguardo il futuro di Koulibaly. Come riportato da Il Mattino, il calciatore è in scadenza 2023 e le parti sono distanti per il rinnovo. Ecco allora che si fanno sotto le grandi squadre: