Il Mattino - Il Napoli sta provando ancora a inserire Ostigard nell'affare Perez: la situazione

Calciomercato SSC Napoli - Nehuen Perez è ormai ad un passo dall'arrivare in azzurro, dopo che l'Udinese sembra aver trovato il sostituto: è Ryan Porteous, difensore scozzese del Watford. Ma secondo l'edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri stanno ancora provando ad inserire Leo Ostigard nell'affare:

"Il Napoli ha provato e sta provando ancora a dire il vero ad inserire nell'operazione Leo Ostigard come contropartita tecnica. Fino a mercoledì scorso però, il difensore norvegese aveva mostrato una certa reticenza al trasferimento in Friuli, dicendosi disposto a fare i bagagli solo ed eventualmente per tornare al Genoa (dove ha già giocato due stagioni or sono)".