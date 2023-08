Il Mattino - Gaetano all'Empoli, Demme vuole l'Hertha ma il Napoli chiede questa cifra per l'addio

Calciomercato SSC Napoli - Quale sarà il futuro del centrocampo azzurro, adesso che Gabri Veiga è saltato? In attesa di capirne di più, vi sono due calciatori in uscita proprio in questo reparto. Ne parla Il Mattino di Napoli nell'edizione odierna:

"Gaetano e Demme: vanno mandati a giocare, con l'ex Cremonese che è in ballo tra Empoli e Frosinone ma con i toscani in netto vantaggio e con l'italo-tedesco che ha un accordo con l'Hertha Berlino ma il Napoli vuole almeno 5 milioni di euro per lasciarlo andar via. E nel frattempo non viene neppure convocato".