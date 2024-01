Il Mattino - Futuro Politano, ieri rilancio Al-Shabab! All'incontro col patron c'era anche Giuffredi

Calciomercato Napoli - C'era anche Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, all'incontro andato in scena ieri fra De Laurentiis e il patron dell'Al-Shabab. Il club saudita infatti insiste per Politano, e rilancia, come raccontato oggi da Il Mattino di Napoli:

"Si vedrà. Sempre a Riad si deciderà anche il futuro di Matteo Politano che spinge per un prolungamento ed intanto è tentato dalle sirene arabe con il rilancio dell'Al Shabab. Ieri DeLa ha incontrato proprio il patron del club saudita - Muhammad Al-Munjam - insieme all'agente dell'attaccante, Mario Giuffredi".