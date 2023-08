Il Mattino - Futuro Lozano, si complica la cessione: il motivo

Ultime news calciomercato Napoli - Spunta il problema stipendio che complica l'addio e il futuro di Hirving Lozano. Perché in Europa nessuno è disposto a soddisfare le richieste del messicano, il cui accordo per il trasferimento in MLS, precisamente ai Los Angeles Fc è saltato. Ne parla l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

"L'addio che sembrava imminente di Lozano spalanca le porte alla sua permanenza: nessuno in Europa si accollerà i 6,5 milioni lordi del suo ingaggio. Ora bisogna capire se l'editto di De Laurentiis («se non rinnova va fuori rosa così vediamo dopo un anno che non gioca chi lo prende») sarà ancora valido. In ogni caso, le attese sono tante e sono tutti i fronti".