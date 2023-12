Il Mattino - Elmas ha preparato le valigie: ADL chiede 30 milioni, ma può dire sì all'offerta del Lipsia a breve!

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli racconta il futuro di Elmas, ormai ad un passo dalla cessione:

"Elmas ha preparato le valigie ed il club non intende farsi trovare impreparato. Anzi. Il macedone è ad un passo dal trasferirsi a Lipsia, in Germania, e gli azzurri intendono investire buona parte dei proventi della sua cessione per rinforzare sopratutto la zona nevralgica. Le strade di Elmas e del Napoli sembrano dividersi definitivamente. Il calciatore pare abbia accettato le avances del Lipsia ed è disposto a trasferirsi in Bundesliga anche per trovare quello spazio che finora ha raccolto poco in questa prima parte di stagione in massima serie (sopratutto con Garcia). I tedeschi hanno messo sul piatto della bilancia 25 milioni di euro per il cartellino del macedone, sebbene la richiesta di De Laurentiis fosse di circa 30 milioni. Il club azzurro riflette, ma l'impressione è che alla fine accetti.

Per Elmas, legato al Napoli fino al 2025, il Lipsia ha pronto un contratto triennale (scadenza 2028) da 3 milioni a stagione. A conti fatti, il macedone vedrebbe raddoppiato il suo stipendio (attualmente ha un ingaggio da 1,5 milioni a stagione) nei prossimi tre anni. Affare fatto, insomma: manca soltanto l'ufficialità. Che potrebbe arrivare a stretto giro. Per il momento Elmas è ancora fermo ai box".