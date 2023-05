Il Mattino - Doppio veto Giuntoli: può lasciare, ma De Laurentiis dice 'no' all'addio per Juve e Lazio di Sarri

Calciomercato Napoli - Non solo il futuro di Spalletti, in questi giorni l'ad Chiavelli e il presidente De Laurentiis devono risolvere anche il 'problema' Giuntoli. Che ha chiesto di essere liberato alla società partenopea. Ma De Laurentiis fa muro, lo racconta l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"L'altro nodo riguarda Cristiano Giuntoli: perché De Laurentiis ha posto una serie di veti al suo ds. Può andar via, in sintesi, ma non può andare alla Juventus né tornare a lavorare con Maurizio Sarri alla Lazio (dove va via Tare). Ma può convivere da separato in casa con il direttore sportivo? Un passo alla volta. Intanto, della vicenda si occupa l'ad Andrea Chiavelli".