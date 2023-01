Il Mattino - Demme spinge per andar via, il Napoli ha fatto il prezzo per cederlo: Bayer Leverkusen e Stoccarda su Diego

Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, il centrocampista del Napoli Diego Demme, a sorpresa, insiste per andare via.

Demme via? A che prezzo?

“Bayer Leverkusen e Stoccarda lo cercano con insistenza. Vuole giocare di più, sarà lui a decidere: il suo contratto scade nel 2024, il Napoli lo libera per 5 milioni. Cifra che la Salernitana non intende versare. Se va via, promozione sul campo per Gaetano: il ds Giuntoli non vuole correre il rischio di innesti nello spogliatoio che possano rovinare l'equilibrio”

