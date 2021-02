Il Mattino - De Laurentiis vuole Benitez al vertice area tecnica! Filtra il vero desiderio di Rafa

Calcio mercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino fa un'ampia panoramica su quelle che potrebbero essere le soluzioni per la panchina per il Napoli calcio. Il patron azzurro non ama guardare al passato, ora però è fortemente tentato dal richiamare un profilo con cui abbia già lavorato in passato. Nell’estate 2018 affidò una consulenza a Reja, tecnico della doppia promozione C1-A e caro amico, per il settore giovanile ma il rapporto si chiuse ancor prima di iniziare. Storia diversa invece con Rafa Benitez. Lo spagnolo è ricordato per le due coppe vinte nel 2014, con i giocatori portati da RealMadrid (Albiol, Callejon e Higuain) e Liverpool (Reina), però Rafa decise di andare via dopo due stagioni rimproverando a De Laurentiis di non avere concretizzato i progetti di sviluppo della squadra e del club, peraltro con una giornata di squalifica per l’espressione «calcio italiano di m...» pronunciata a Parma.

Benitez area tecnica Napoli, idea De Laurentiis

De Laurentiis Benitez Napoli centro sportivo

Sul tecnico spagnolo, che ha chiuso il rapporto coi cinesi del Dalian, secondo quanto riferisce il quotidiano ci sarebbe adesso una suggestiva idea: incarico al vertice dell’area tecnica del Napoli, secondo il patron da rifondare. Ma Rafa vuole continuare ad allenare.