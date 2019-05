Il Mattino - Contatti fitti con Almendra, restano da limare gli ultimi dettagli! Due colpi a centrocampo

Calcio mercato Napoli - Uno dei nomi più chiacchierati da gennaio a questa parte in casa Napoli in ottica mercato è senza ombra di dubbio quello dell'argentino del Boca Juniors Almendra. Gli azzurri non hanno alcuna intenzione di mollarlo ed anzi, al contrario, le parti sono in contatto in maniera fitta, come riporta "Il Mattino", per raggiungere la quadra dal momento che restano da limare gli ultimi dettagli.

Calciomercato Napoli, Almendra ma non solo

Come si legge sul "Mattino", infatti, il Napoli resta vigile anche a proposito di Bennacer. Vista la partenza di Diawara, infatti, stando a "Il Mattino" gli azzurri piazzeranno ben due colpi a centrocampo. Al di là di questo, poi, va sempre monitorata la situazione per quanto concerne Allan, dal momento che un nuovo pressinge del PSG per lui potrebbe portare all'addio e quindi ad un ulteriore innesto in mediana.

